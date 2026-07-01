В Башкирии прошел рейд против мигрантов-нелегалов: 18 иностранцев выдворят из России

Фото: МВД Башкирии

В Стерлитамакском районе Башкирии полицейские провели рейд на строительных объектах и выявили десятки нарушений миграционного законодательства. Об этом рассказали в МВД республики.

Полицейские проверили стройки, где трудились иностранные граждане. По итогам рейда к административной ответственности привлекли 43 иностранца – все они работали без необходимых документов. Еще 18 человек находились на территории России с нарушением режима пребывания. Их выдворят за пределы страны.

Наказание получили и работодатели: 35 физических лиц, 6 индивидуальных предпринимателей и 2 юридических лица. Физлицам грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей, юридическим – от 250 до 800 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

В МВД напомнили: работодатели обязаны проверять наличие у иностранного работника патента или разрешения на работу, действующего в конкретном регионе.

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