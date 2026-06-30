В Уфе пропала 16-летняя девочка: волонтеры просят о помощи

Фото: «БашРегионСпас»

В Уфе разыскивают 16-летнюю Софию Пимонову. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «БашРегионСпас».

Девочка не выходит на связь с 30 июня. Пропавшая ростом 174 см, среднего телосложения, с черными волосами и черными глазами. В день исчезновения на ней была черная кофта, синие джинсы со стразами и белые кроссовки с бордовыми вставками.

Для поисков необходимы добровольцы. Любую информацию о местонахождении девочки просят сообщать по номеру горячей линии: 8 (937) 3-102-112 или 112.

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