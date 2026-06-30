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НовостиПроисшествия30 июня 2026 18:59

Вылетели в кювет: в Башкирии в ДТП пострадали водитель и два пассажира «семерки»

В Башкирии в ДТП пострадали трое молодых людей
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

Фото: ГАИ Башкирии

В Стерлитамакском районе Башкирии 18-летний водитель потерял контроль над автомобилем и вылетел в кювет – в результате аварии пострадали три человека. Об этом рассказали в Госавтоинспекции республики.

Авария случилась сегодня около 17:00 на дороге к селу Заливное/ Молодой водитель не справился с управлением, в итоге «семерка» съехала с дороги и врезалась в дерево.

Сам водитель и двое его 19-летних пассажиров получили травмы и попали в больницу. Детали произошедшего устанавливают сотрудники ГАИ.

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