Инвалид-колясочник получил травму в своем же доме: оштрафована УК

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе суд обязал управляющую компанию выплатить 80 тысяч рублей инвалиду первой группы, который получил травму в подъезде своего же дома. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

В декабре прошлого года житель дома на улице Академика Гатауллина въезжал в подъезд на кресле-коляске. Колеса зацепились за незакрепленные коврики на полу, мужчина упал и получил растяжение капсульно-связочного аппарата шеи.

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку и внесла представление руководителю управляющей компании. Также возбудили дело об административном правонарушении по статье «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов инфраструктуры и предоставляемых услуг». Должностное лицо привлекли к ответственности и назначили штраф.

Помимо этого, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд встал на сторону истца и присудил инвалиду 80 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.