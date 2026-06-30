Мужчина пропал без вести в Башкирии: о нем никаких вестей уже восемь дней

Фото: «Отклик»

В Башкирии ищут 50-летнего Андрея Кочепасова из Салавата. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Отклик».

На прошлой неделе, 22 июня, мужчина ушел из дома и с тех пор на связь не выходит. Приметы пропавшего: рост – 184 см, телосложение – среднее, волосы – русые короткие, глаза – голубые. В день исчезновения был одет в белую футболку, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по номеру 8-987-106-06-01 или по телефону 102.

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