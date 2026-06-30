В Башкирии подняли выплаты опекунам и приемным семьям: Хабиров подписал указ

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Глава Башкирии подписал поправки в региональный закон, согласно которым увеличатся выплаты приемным и патронатным семьям, а также опекунам детей-сирот.

Теперь опекуны получают на содержание ребенка до трех лет 11 543 рубля в месяц, старше трех лет – 11 101 рубль. Выплата на ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья до трех лет составит 13 853 рубля, старше – 13 320 рублей.

Согласно данным властей, по итогам 2025 года число детей-сирот в республике сократилось на 6,3% – до 9 468 человек. Это на 635 детей меньше, чем в 2024-ом. При этом 94% сирот воспитываются в семьях.

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