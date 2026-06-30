В Уфе воздвигнут памятник Константину Толкачеву: где он появится

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти Константина Толкачева – председателя Государственного Собрания – Курултая шести созывов подряд. Документ предусматривает масштабный комплекс мероприятий в честь политика.

Правительству республики поручили ходатайствовать перед МВД России о присвоении имени Толкачева Уфимскому юридическому институту. Его имя также получит спортивная школа «Юность» в Янаульском районе. На здании Государственного Собрания – Курултая установят мемориальную доску, рядом с Домом парламента появится памятник, а на Южном кладбище Уфы создадут мемориальный комплекс.

В память о политике учредят ежегодную конференцию «Толкачевские чтения» по проблемам права и парламентаризма, подготовят сборник его научных трудов и снимут документальный фильм о его жизни. Фильм покажут на телеканалах республики.

Государственному Собранию – Курултаю предложили учредить премию имени Толкачева «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма», а в Музее истории парламента создать постоянную экспозицию о политике.

Администрации Уфы рекомендовали рассмотреть возможность присвоения имени Толкачева одной из городских улиц и установить мемориальную доску на доме, где он жил.

Контроль за исполнением указа возложили на администрацию главы республики.

Напомним, в прошлом месяце, 4 мая, в Уфе не стало Константина Толкачева. Он скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни. Константин Борисович руководил региональным парламентом с 1999 года.

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