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НовостиПолитика30 июня 2026 16:55

Еще на месяц: власти продлили выплаты контрактникам СВО из Башкирии

Контрактникам из Башкирии продлили выплаты до 31 июля
Михаил ПОРТНОЙ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о продлении единовременных выплат жителям республики, заключившим контракт с Министерством обороны для службы в зоне специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Срок действия выплат продлен на месяц – до 31 июля. Ранее Хабиров утвердил изменения в указе о дополнительной социальной поддержке военнослужащих. С 1 января 2026 года размер единовременной региональной выплаты для контрактников составляет один миллион рублей.

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