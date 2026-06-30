Еще на месяц: власти продлили выплаты контрактникам СВО из Башкирии

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Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о продлении единовременных выплат жителям республики, заключившим контракт с Министерством обороны для службы в зоне специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Срок действия выплат продлен на месяц – до 31 июля. Ранее Хабиров утвердил изменения в указе о дополнительной социальной поддержке военнослужащих. С 1 января 2026 года размер единовременной региональной выплаты для контрактников составляет один миллион рублей.

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