Помещение почти на тысячу «квадратов» в уфимском ТЦ пустят с молотка: начальная цена – 74 млн рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе на аукцион выставили помещение площадью 980 квадратных метров. Лот расположен в торгово-сервисном комплексе «Сипайловский» (улица Маршала Жукова, 10). Продажей занимается территориальное управление Росимущества.

Начальная цена – 73,6 миллиона рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 3 августа на площадке «РТС-тендер». Сам аукцион намечена на 5 августа.

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