В Башкирии на ж/д пути выходили не пригодные к эксплуатации вагоны: в деле замешаны крупные взятки

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Коммерческую организацию в Башкирии оштрафовали за коррупционное правонарушение. Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.

Проверка показала, что с 2021 по 2024 год предпринимательница платила незаконные вознаграждения за допуск к эксплуатации железнодорожных вагонов, которые ранее признали непригодными для выхода на пути. Общая сумма взяток превысила 300 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». По итогам рассмотрения суд назначил организации штраф в 500 тысяч рублей.

– Ранее по уголовным делам в отношении взяткодателя и взяткополучателя вынесены обвинительные приговоры, – сообщает надзорное ведомство.

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