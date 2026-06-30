Отсидевшему 13 лет за чужое преступление Фатхулле Исхакову заплатят почти 4 млн рублей

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Советский районный суд Уфы назначил компенсацию оправданному Фатхулле Исхакову – почти 4 млн рублей за 13 лет, проведенных в колонии за преступление, которого он не совершал. Об этом рассказал юрист Виталий Буркин.

По его словам, в сумму вошли потерянный заработок за годы заключения и стоимость изъятой коровы – ее забрали в счет оплаты услуг адвоката. Добиться этого решения удалось только через Верховный суд России: он отменил предыдущее решение того же суда, по которому Исхакову присудили лишь 90 тысяч рублей.

Судебные споры о размере компенсации шли долго. Изначально сам Исхаков оценивал ущерб в 450 млн рублей. Районный суд Уфы присудил ему 31 млн, но после апелляции Верховный суд Башкирии снизил сумму до 2 млн. Кассационный суд Самары добавил еще 4 млн – итого 6 млн рублей. Пенсионер остался недоволен и обратился в Верховный суд России, однако там отказали в увеличении компенсации.

Исхакова осудили еще в 1959 году по обвинению в покушении на убийство. Он провел в колонии 13 лет, но настаивал на своей невиновности. После освобождения мужчина десятки лет добивался отмены приговора. В 2012 году один из свидетелей признался в том, что именно он совершил преступление, за которое наказали Исхакова. Прокурор направил в суд соответствующее заключение, но затем отозвал его и больше не возобновлял. Прокуратура несколько раз прекращала производство по делу, суды с ней не соглашались, однако и приговор не отменяли. Точку поставил Верховный суд России – 25 мая 2023 года он отменил решение 1959 года.

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