В Башкирии спасают испачкавшегося в нефти лебедя: также рискует погибнуть вся его семья

Фото: «Пин и Пуф»

В Башкирии местные жители нашли в водоеме лебедя, испачканного нефтепродуктами, и передали его специалистам. Об этом рассказали в центре реабилитации диких животных «Пин и Пуф».

Птицу обнаружили на границе Салавата, Ишимбая и Стерлитамака. Граждане отнесли ее в ветеринарную станцию, откуда сотрудники связались с центром реабилитации.

Руководитель центра Дмитрий Стрельников рассказал, что борьба за жизнь птицы осложняется сразу несколькими причинами. Нефтепродукты могут вызвать у лебедя интоксикацию. При этом быстро очистить его нельзя – это уничтожит жировой слой перьев, без которого птица не сможет ни плавать, ни летать. Восстановление слоя занимает около года.

– У лебедя есть самка, с которой он ждет потомство. Если пострадавшая птица не сможет улететь вместе со своей парой, семья распадется, что может привести к их гибели, – цитирует Стрельникова информационное агентство «Башинформ».

Специалисты выбрали щадящий метод – очистку крахмалом, который постепенно впитывает химические вещества и не повреждает перья.

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