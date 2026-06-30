Пять ударов ножом в грудь и лицо: уфимка жестоко убила сожителя

Фото: СК Башкирии

В Уфе завершилось расследование гибели мужчины в коммунальной квартире, перед судом предстанет 33-летняя женщина. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.

Согласно данным следствия, днем минувшей весной, 10 апреля, сожители распивали спиртное в своей комнате на улице Кольцевой. На бытовой почве вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

В ходе потасовки женщина схватила кухонный нож и нанесла 42-летнему мужчине не менее одного удара в грудь и не менее четырех ударов в лицо. Сестра обвиняемой, которая находилась в комнате, вызвала скорую помощь, однако мужчину не смогли спасти.

Женщина от следствия не скрывалась, она сама рассказала о произошедшем правоохранителям. Собрав всю доказательную базу, следователи направили дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Обвиняемой грозит ответственность по статье «Убийство».

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