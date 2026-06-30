Жители Башкирии «отучились» на трактористов без экзаменов: на всех троих завели дела

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В Башкирии Бирский межрайонный суд вынес приговор троим жителям Мишкинского района – их признали виновными в даче взятки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

Мужчины заплатили от 12 до 35 тысяч рублей, чтобы получить удостоверения тракториста-машиниста без сдачи экзаменов. Суд признал их виновными по уголовной статье «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий» и назначил каждому три года условно с испытательным сроком три года, а также штраф в десятикратном размере от суммы взятки.

– В настоящее время в отношении взяткополучателя материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, – сообщает надзорное ведомство.

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