«Топлива сегодня достаточно» – вице-премьер Башкирии о ситуации с горючим в республике

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Дефицита топлива в Башкирии сейчас нет – ситуация на заправках стабилизируется. Об этом заявил вице-премьер республики, министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев в эфире спецбрифинга на телеканале БСТ.

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы работают с увеличением мощности на 10%. Пик ажиотажа пришелся на прошлые пятницу и субботу: на 25 крупных АЗС в Уфе и районах выстраивались очереди до 800 машин. Люди заправляли канистры и несколько раз возвращались на заправки, чтобы запастись горючим впрок. Из-за этого власти временно запретили отпуск бензина в канистры.

Шельдяев также отметил, что Минпром совместно с Минтрансом и «Башнефтью» работает с частными нефтетрейдерами – их подключают к поставкам топлива как в Уфе, так и в отдаленных районах республики.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.