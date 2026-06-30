На педагога из Башкирии завели «уголовку»: она годами работала с липовым дипломом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На жительницу Башкирии завели уголовное дело, она несколько лет работала социальным педагогом по поддельному диплому. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуре республики.

Жительница Баймакского района купила фальшивый диплом о высшем образовании, чтобы устроиться на работу. С этим документом она несколько лет трудилась в образовательных учреждениях Баймака.

Махинацию выявили в ходе прокурорской проверки. Возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права».

– За ходом и результатами расследования уголовного дела установлен контроль, – заявили в надзорном ведомстве.

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