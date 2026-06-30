В Башкирию до 1 августа поступят 59 новых школьных автобусов

Школьный автопарк Башкирии пополнится 59 машинами четырех типов вместимости. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Перед началом учебного года в Башкирии обновят парк школьного транспорта. До 1 августа в регион поступит 59 новых автобусов, приобретенных в рамках федеральной программы. Распоряжение о распределении транспорта по субъектам подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В республику направят автобусы российских марок «НАЗ» и «ПАЗ» четырех вариантов вместимости - от 12 до 25 мест. Самая крупная партия включает 23 машины вместимостью 20 мест.

Всего по поручению президента для малых городов и сел по всей стране закупят около 3 тысяч новых автобусов. Это, по замыслу властей, позволит существенно повысить качество подвоза детей к образовательным учреждениям и сделать поездки в школу максимально безопасными.

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