Глава Башкирии утвердил план нацполитики на 2026-2028 годы из 85 пунктов

Радий Хабиров подписал документ о реализации нацполитики в республике до 2028 года. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии утвердил план реализации стратегии государственной национальной политики на период 2026-2028 годов. Документ размещен на официальном портале правовой информации республики. План включает 85 мероприятий, сгруппированных по пяти основным направлениям.

В сфере языковой политики ежегодно планируется проводить «Большой этнографический диктант» с охватом 500 тысяч участников и «Диктант по башкирскому языку» с участием 300 тысяч человек. Также запланировано открытие центров этнокультурного образования: 10 учреждений в 2027 году и 20 в 2028 году.

По патриотическому направлению предусмотрена серия «100 дат российской идентичности» - 50 событий ежегодно, а также увеличение количества «Шаймуратовских классов» до 310 к 2028 году. Кроме того, в плане значится реконструкция двух памятных мест в год.

Для адаптации мигрантов в 2027 году откроют специализированный центр, также запланировано проведение 50 профильных мероприятий в год и создание 5 клубов дружбы при вузах.

Этнокультурный блок включает фестиваль «Башкорт аты» с участием 3 тысяч человек, а также мероприятия ко Дню курая, Дню эпоса «Урал-батыр», Дню танца и Дню национального костюма.

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