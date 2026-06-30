В Минздраве Башкирии объяснили сбои в записи на ЭКГ экстренными пациентами

Экстренные больные и разное время подготовки влияют на расписание ЭКГ, пояснили в Минздраве. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Стерлитамака обратили внимание на нестабильную работу записи на электрокардиографию. В Министерстве здравоохранения Башкирии прокомментировали жалобы и объяснили, из-за чего происходит смещение графика приема.

В ведомстве уточнили, что плановые пациенты принимаются в соответствии с расписанием кабинетов функциональной диагностики, однако этот график регулярно корректируется. ЭКГ является базовым экспресс-методом обследования, поэтому вне очереди обслуживаются экстренные случаи, например, люди с одышкой, резкими перепадами давления, острой болью в груди, подозрениями на инфаркт или аритмию. Отдельно выделены потоки для прохождения профилактических осмотров здоровыми гражданами.

Кроме того, продолжительность подготовки к процедуре - снятие верхней одежды, установка электродов, обработка кожи - и время расшифровки результатов у каждого человека разные, что тоже влияет на расписание. Совокупность всех этих факторов, как отметили в Минздраве, и приводит к сдвигу времени приема у тех, кто записывался заранее.

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