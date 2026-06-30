Суд обязал установить границы водоохранной зоны озера Ольховое в Уфимском районе

Прокуратура через суд потребовала определить границы прибрежной полосы озера Ольховое. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура проверила, как на территории региона исполняются требования законодательства об охране водных объектов. В ходе проверки выяснилось, что до сих пор не установлены границы водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы и береговой линии озера Ольховое, которое находится в Уфимском районе. Отсутствие этих границ, как отметили в надзорном ведомстве, создает риск бесконтрольного строительства на берегах и другого негативного воздействия на состояние водоема, а также мешает полноценному контролю за его охраной.

Природоохранный прокурор обратился в суд с административным иском, требуя организовать необходимые работы по установлению границ. Суд признал доводы прокуратуры законными и удовлетворил их полностью. Исполнение этого судебного решения надзорное ведомство взяло под свой контроль.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.