Тарифы ЖКХ в Башкирии повысят с 1 октября вместо 1 июля

С октября плата за услуги ЖКХ в Башкирии увеличится в среднем на 10,7 процента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Башкирии с октября ждут изменения в квитанциях за коммунальные услуги. В этом году увеличение тарифов перенесли с 1 июля на 1 октября, чтобы смягчить нагрузку на население и оперативнее реагировать на экономическую ситуацию.

Первый этап повышения уже прошел в январе, когда плата выросла на 1,7 процента в связи с изменением ставки НДС. Второй этап стартует с 1 октября: тарифы в среднем вырастут на 10,7 процента при допустимом отклонении до 2,1 процента. Для сравнения, в 2025 году коммунальные платежи поднялись на 14,6 процента, то есть в текущем году рост будет менее значительным.

В Госкомитете по тарифам напомнили, что в республике работает адресная программа поддержки: для нуждающихся категорий граждан предусмотрены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Подробную информацию о них можно найти на сайте Минтруда РБ. Конкретные размеры тарифов указаны в платежных документах или на официальном портале Госкомитета по тарифам.

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