В Башкирии женщина жестоко избила кота во дворе жилого дома

В Нефтекамске местные жители стали свидетелями жестокого обращения с домашним котом. Инцидент произошел во дворе дома на улице Социалистической.
По словам очевидцев, женщина несколько раз с силой бросала животное на землю. При этом она бессвязно повторяла фразу с требованием к коту «убрать мусор». Происходящее видели жители близлежащих домов.
Как сообщили местные жители, после случившегося кота забрали у хозяйки. Сейчас животное находится в безопасности.
Официальной информации о проверке по данному факту пока не поступало.
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