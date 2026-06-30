В Башкирии женщина жестоко избила кота во дворе жилого дома

В Нефтекамске у женщины забрали кота после издевательств над животным.

В Нефтекамске местные жители стали свидетелями жестокого обращения с домашним котом. Инцидент произошел во дворе дома на улице Социалистической.

По словам очевидцев, женщина несколько раз с силой бросала животное на землю. При этом она бессвязно повторяла фразу с требованием к коту «убрать мусор». Происходящее видели жители близлежащих домов.

Как сообщили местные жители, после случившегося кота забрали у хозяйки. Сейчас животное находится в безопасности.

Официальной информации о проверке по данному факту пока не поступало.

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