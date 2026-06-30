Рейс Уфа – Сочи задержали на 14 часов из-за угрозы дронов

В уфимском аэропорту задержали несколько рейсов из-за ограничений Росавиации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Согласно данным онлайн-табло уфимского аэропорта, рейс авиакомпании Nordwind Airlines в Сочи задержался почти на 14 часов. Вылет лайнера был запланирован на 29 июня в 23:15, однако отправление перенесли на 13:10 следующего дня.

Кроме того, с опозданием покинули Уфу самолеты Utair в Сочи и «Икара» в Казань. Отменены также рейсы Utair в Игарку и S7 Airlines в Москву (Домодедово). По информации Росавиации, причины задержек и отмен связаны с временными ограничениями на прием и выпуск судов из-за потенциальной опасности беспилотных атак.

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