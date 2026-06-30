Пожарные спасли 6 человек при ночном пожаре в Уфе на улице Гали Ибрагимова

Фото: МЧС по РБ

Сегодня, 30 июня, ночью расчеты МЧС ликвидировали пожар в двухкомнатной квартире, расположенной на 18-м этаже жилого дома на улице Гали Ибрагимова в Уфе. Об этом сообщает МЧС по Башкирии.

Сотрудники газодымозащитной службы с помощью специальных спасательных приспособлений вывели из опасной зоны 6 человек. Еще 9 жильцов покинули здание самостоятельно, среди них пятеро детей.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливает дознаватель МЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.