В Уфе осудят мужчину за истязание престарелых родителей и угрозы убийством

В Калининский районный суд передали дело мужчины, избивавшего отца кружкой и замахивавшегося на мать молотком. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Уфе осудят 44-летнего местного жителя. Мужчине вменяют угрозу убийством, нанесение побоев и истязание.

По версии следствия, в период с ноября 2025 года по февраль 2026 года он часто злоупотреблял алкоголем, что служило причиной ссор с родителями. В состоянии опьянения уфимец систематически наносил побои своему 71-летнему отцу, используя в том числе подручные предметы. В результате у пенсионеры зафиксировали множественные ссадины и кровоподтеки. Кроме того, мужчина высказывал угрозы физической расправой в адрес обоих пожилых родителей: замахивался на мать молотком и ударил отца стеклянной кружкой по голове.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Уфы для дальнейшего рассмотрения.

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