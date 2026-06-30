С 1 июля отдельным категориям жителей Башкирии повысят соцвыплаты

В России с 1 июля изменятся размеры соцвыплат для ряда граждан. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля текущего года отдельным категориям граждан увеличат размер социальных выплат, сообщила член думского комитета по труду и социальной политике Екатерина Стенякина со ссылкой на информацию ТАСС. Прибавки получат те, у кого в июне изменился жизненный статус.

В частности, граждане, которым впервые присвоили первую группу инвалидности, смогут рассчитывать на удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Однако если такая надбавка уже была назначена раньше, повторная доплата не производится.

Также прибавка полагается пенсионерам, на иждивении которых появились дети до 18 лет либо студенты-очники до 23 лет. В этом случае фиксированная часть пенсии будет увеличена, причем ее размер зависит от числа иждивенцев.

Сельские труженики с общим стажем работы в отрасли более 30 лет имеют право на дополнительную надбавку в размере 25 процентов от фиксированной части пенсии. Если данная выплата еще не оформлена, потребуется подать заявление в Социальный фонд.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет до начала июля, получат прибавку автоматически, без обращения в ведомство. Базовая фиксированная выплата в 2026 году составляет 9 584,69 рубля, после достижения 80-летнего возраста она удваивается, а сверх того добавляется надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля. Таким образом, общая ежемесячная прибавка достигает примерно 11 тысяч рублей. В отдельных регионах итоговая сумма может варьироваться с учетом местных коэффициентов.

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