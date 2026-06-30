В Башкирии выросла стоимость жизни

Башкирия вошла в число регионов ПФО с самой высокой стоимостью жизни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии зафиксировали очередной рост стоимости фиксированного набора товаров и услуг, который отражает минимальные ежемесячные расходы одного человека. Об этом свидетельствуют свежие данные Башстата.

По итогам мая стоимость такого набора составила 24 943 рубля. По сравнению с апрелем показатель увеличился на 0,1%. Месяцем ранее он оценивался в 24 914 рублей, передает UfaTime.ru.

Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия оказалась на втором месте по стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В среднем по ПФО ежемесячные расходы на базовые потребности одного человека составили 24 074 рубля.

Самым дорогим регионом округа стал Пермский край, где стоимость набора достигла 26 492 рублей. Следом расположилась Башкирия с показателем 24 943 рубля. Замыкает тройку лидеров Нижегородская область, где минимальные ежемесячные расходы оценили в 24 785 рублей.

Самый низкий показатель среди регионов ПФО зафиксирован в Саратовской области. Там стоимость фиксированного набора товаров и услуг составила 22 708 рублей.

Если сравнивать с общероссийскими данными, то средняя стоимость минимального набора товаров и услуг в стране в мае достигла 26 673 рублей.

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