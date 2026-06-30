В Башкирии за сутки потушили пожар сухой травы

В Башкирии с начала года зарегистрировали 14 лесных пожаров. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировали одно возгорание сухой растительности. Пожар произошел в Ишимбае и был оперативно ликвидирован. Об этом сообщили в экстренных службах республики.

По данным специалистов, с начала 2026 года в регионе зафиксировано 14 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 87 гектаров.

Кроме того, за этот период произошло 199 возгораний сухой растительности. Огонь распространился более чем на 328 гектаров.

В экстренных службах отметили, что оперативная обстановка находится под постоянным контролем.

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