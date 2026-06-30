Июль придет в Башкирию с грозами, дождями и 25-градусным теплом

Синоптики прогнозируют похолодание до +9 ночью и дожди в начале недели. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 30 июня, в Башкирии ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы, днем возможен град. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-восточный, умеренный, местами с усилением до сильного. Ночная температура составит от +9 до +14 градусов, по юго-восточной части региона похолодает до +4, днем воздух прогреется до +17…+22 градусов.

В среду, 1 июля, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, умеренный, днем с порывами. Температура ночью — от +8 до +13, днем — от +19 до +24 градусов.

В четверг, 2 июля, также местами ожидаются кратковременные осадки. Ветер северный, умеренный, днем порывистый. Ночью столбик термометра покажет от +10 до +15, днем — от +20 до +25 градусов.

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