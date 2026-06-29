Глава Башкирии заявил, что не планирует становиться депутатом Госдумы

Радий Хабиров подтвердил, что не намерен уходить в федеральный парламент. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил, что принял решение лично возглавить региональный список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную Думу.

При этом он сразу подчеркнул, что не рассматривает для себя возможность перехода на работу в федеральный парламент и не намерен избираться депутатом. По его словам, иного варианта в сложившихся обстоятельствах не было.

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