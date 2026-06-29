Венгрия приостановила выдачу виз в Уфе, Казани и Самаре

Венгерские визы временно недоступны для жителей Уфы, Казани и Самары. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Генеральное консульство Венгрии, расположенное в Казани, приняло решение временно прекратить прием документов на оформление виз в Уфе, а также в Самаре и самой Казани, сообщается на официальном сайте визового оператора VFS Global.

Когда подача заявлений будет возобновлена, оператор пообещал проинформировать дополнительно.

Добавим, что в остальных регионах России прием документов на венгерские визы идет в обычном режиме.

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