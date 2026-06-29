Бастрыкин потребовал доклад по делу о разрушающихся домах на бульваре Янаби

Следственный комитет вновь возбудил дело о ненадлежащем содержании зданий на бульваре Янаби. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Уфы обратилась с заявлением о ненадлежащем обслуживании и содержании многоквартирных домов, расположенных на бульваре Тухвата Янаби, сообщает СУ СКР по Башкирии.

По ее словам, здания, построенные в период с 1958 по 1960 год, длительное время находятся в аварийном состоянии: разрушению подвергаются фасады, фундаменты и несущие стены, а из-за нарушения целостности кровельного покрытия регулярно происходят затопления жилых помещений, где уже образовались сырость и плесень. При этом уполномоченные органы ремонт не проводят, а многочисленные жалобы от жильцов так и не привели к положительным результатам.

Ранее по данному факту следственное управление СК по республике уже возбуждало уголовное дело, однако впоследствии надзорное ведомство отменило это процессуальное решение. Для защиты прав граждан следователи вновь инициировали уголовное преследование. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому представить доклад как о промежуточных, так и об окончательных итогах расследования.

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