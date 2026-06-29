В Башкирии с начала 2026 года в пожарах погибли 112 человек

Спасатели призвали жителей соблюдать правила безопасности из-за роста погибших при пожарах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С января 2026 года в Башкирии жертвами возгораний стали 112 человек, включая четверых детей, сообщили в региональном управлении МЧС. Ведомство обратилось к жителям с призывом строго соблюдать противопожарные нормы и не оставлять малолетних детей без присмотра.

В случае возникновения пожара спасатели рекомендуют незамедлительно звонить в пожарную охрану по номерам 01 или 112, четко называя точный адрес и детали происшествия. При задымлении следует дышать через влажную ткань. Категорически запрещается прятаться в шкафу или под кроватью, необходимо покинуть помещение и выйти на улицу. Нельзя пользоваться лифтом, а также открывать окна и двери, поскольку приток воздуха только усилит горение.

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