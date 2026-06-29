В Башкирии спустя 12 лет раскрыли убийство пенсионера в Учалинском районе

Фото: СУ СКР по РБ

В Учалинском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве, совершенном более десяти лет назад, сообщили в республиканском следственном комитете. В феврале 2014 года в селе Ильтебаново было найдено тело 68-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. Уголовное дело возбудили незамедлительно, но тогда установить личность преступника не удалось.

Лишь через 12 лет следователи-криминалисты заново пересмотрели все материалы, повторно изучили вещественные улики и восстановили полную картину случившегося. Кроме того, появился новый свидетель, который указал на человека, причастного к преступлению. Им оказался мужчина, ранее уже отбывавший наказание за смертельное избиение знакомого.

Подозреваемого задержали в Москве и этапировали в Учалы. Под давлением собранных улик он полностью признался в содеянном. В ходе следствия выяснилось, что в ночь на 15 февраля 2014 года во время застолья между ним и хозяином дома возникла ссора, которая переросла в драку. Гость нанес владельцу жилья не менее четырех ударов ножом в голову. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а убийца скрылся.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, после чего уголовное дело направили в суд.

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