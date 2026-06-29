Модель из Уфы стала третьей вице-мисс на конкурсе Miss Glam World-2026 в Индии

Уфимка вошла в тройку призеров конкурса красоты Miss Glam World в Индии.

В Индии завершился международный конкурс красоты Miss Glam World-2026, в котором приняли участие более 20 девушек из разных стран. Башкортостан на состязании представляла модель уфимского агентства, вторая вице-Краса Башкортостана-2022 Элина Гарайханова. По итогам всех этапов она стала третьей вице-мисс и в качестве награды получила ювелирные часы и корону.

Для участниц на протяжении мероприятия проводили мастер-классы, организовывали фото- и видеосъемки, а также экскурсионные программы по местным достопримечательностям. В финальном шоу девушки соревновались в нескольких турах: представление визиток, дефиле в национальных костюмах, интеллектуальный конкурс, показ вечерних нарядов, а также творческие номера.

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