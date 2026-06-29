Очереди на АЗС в Уфе сократились вдвое за сутки

Хабиров поручил насытить рынок топлива и сбить ажиотаж. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 29 июня, на оперативном совещании правительства глава Башкирии Радий Хабиров обозначил приоритетную задачу для кабмина и руководителей муниципалитетов в связи с дефицитом топлива на заправочных станциях — обеспечить насыщение рынка и устранить ажиотажный спрос, в первую очередь среди частных автовладельцев.

Заместитель премьер-министра — министр промышленности, энергетики и инноваций республики Александр Шельдяев доложил, что для стабилизации ситуации был развернут оперативный штаб, который в режиме онлайн следит за обстановкой на АЗС и корректирует график поставок топлива. Накануне выходных нефтеперерабатывающие заводы региона отгружали 2626 тонн, а в субботу и воскресенье, 27 и 28 июня, объем поставок был увеличен до 3500 тонн.

По данным мониторинга, вчера на заправках Уфы стояли в очередях 803 автомобиля, сегодня их количество сократилось до 403. НПЗ столицы работают в обычном режиме, топливо завозят на 43 городские АЗС. Власти рассчитывают полностью снять остроту проблемы к концу недели.

Хабиров подчеркнул, что ситуацию необходимо урегулировать так, чтобы вопрос дефицита был окончательно закрыт и нормализация стала устойчивой. Он потребовал вести работу в ручном режиме и принимать жесткие меры.

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