В Уфе рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 29 июня, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о падении человека в строящемся многоквартирном доме на бульваре Давлеткильдеева. Как рассказали в УГЗ Уфы, погибшим оказался 40-летний работник подрядной организации, который сорвался в лифтовую шахту с десятого этажа.
На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда городского управления гражданской защиты, которая извлекла пострадавшего из шахты. Однако, как сообщили спасатели, от полученных при падении травм мужчина скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.
В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.
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