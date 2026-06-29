В Уфе рабочий погиб при падении в шахту лифта на стройке

Мужчина 1986 года рождения разбился в шахте лифта строящегося дома в Уфе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 29 июня, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о падении человека в строящемся многоквартирном доме на бульваре Давлеткильдеева. Как рассказали в УГЗ Уфы, погибшим оказался 40-летний работник подрядной организации, который сорвался в лифтовую шахту с десятого этажа.

На место выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда городского управления гражданской защиты, которая извлекла пострадавшего из шахты. Однако, как сообщили спасатели, от полученных при падении травм мужчина скончался еще до прибытия бригады скорой помощи.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

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