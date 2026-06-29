В Уфе в ДТП с пассажирским автобусом пострадала женщина

В Уфе пассажирка автобуса госпитализирована после ДТП, прокуратура проводит проверку.

Сегодня, 29 июня, около 14:00 на улице Ферина в Уфе произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. По предварительным данным, в результате аварии пострадала 71-летняя женщина, находившаяся в общественном транспорте. Известно, что ее доставили в больницу.

Прокуратура Калининского района Уфы организовала проверку по данному факту. В ее рамках надзорное ведомство даст оценку действиям перевозчика в части соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров и эксплуатации транспортных средств. При обнаружении нарушений будет решаться вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла под контроль ход административного расследования, которое проводят сотрудники Госавтоинспекции по этому происшествию.

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