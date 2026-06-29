В Башкирии зафиксировали снижение дефектов на дорогах на 45%

В 54 муниципалитетах Башкирии завершили инспектирование дорожных дефектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем телеграм-канале рассказал о результатах работы по ямочному ремонту на дорогах и дворовых территориях. Он отметил, что за последние несколько лет в регионе удалось наладить более системный подход к этой проблеме.

Назаров пояснил, что дороги регулярно проверяют, выявленные повреждения заносят в цифровую систему, а сроки их устранения контролируют. В итоге количество зафиксированных дефектов дорожного покрытия сократилось с 111 тысяч в 2023 году до 61 тысячи в текущем, что составляет снижение на 45%. При этом глава кабмина признал, что состояние дорог продолжает оставаться одной из самых острых тем для жителей республики. На данный момент проверка и ликвидация повреждений полностью завершены в 54 муниципальных образованиях.

Отдельно на совещании коснулись темы дворов. В республике насчитывается более 9 тысяч дворовых зон, из них 1472 уже приведены в порядок в рамках программы «Башкирские дворики». Также Назаров подчеркнул важность столичной программы «Дорога к дому». Так, в Уфе в этом году планируют заасфальтировать около 65 тысяч квадратных метров покрытия.

Работы ведутся во всех районах города, на эти цели направили 200 миллионов рублей. Премьер-министр поручил муниципалитетам, где повреждения пока не устранили, завершить все работы до 10 июля, а главам администраций - взять этот вопрос под личный контроль.

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