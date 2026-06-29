Бастрыкин запросил доклад по делу о нападении собак на ребенка в Стерлитамаке

СК взял на контроль расследование инцидента с собаками на детской площадке в Башкирии. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад по уголовному делу, возбужденному после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Стерлитамаке. Ранее в социальных сетях появилась информация, что в июне текущего года на детской площадке во дворе жилого дома животные набросились на малолетнюю девочку. Отогнать собак помогли другие школьники, которые оказались рядом и пришли на помощь.

В следственном управлении СК по республике уже возбуждено уголовное производство. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Владимиру Архангельскому доложить как о промежуточных, так и об окончательных итогах расследования. Выполнение этого поручения находится на особом контроле в центральном аппарате СК России.

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