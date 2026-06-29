Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 11:00

В Башкирии объявили штормовое предупреждение

МЧС предупредило жителей республики о ливнях и граде завтра
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В регионе ожидается ухудшение погоды с грозами и туманом.

В регионе ожидается ухудшение погоды с грозами и туманом.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 30 июня, в Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

По данным ведомства, в регионе ожидаются интенсивные осадки в виде дождя, грозовые разряды, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду, а днем возможен град. В некоторых районах ночью и утром видимость на дорогах может снизиться из-за тумана до 500 метров.

Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от купания во время грозы, не находиться близко к водоемам и не выходить на лодках. При сильных порывах ветра советуют укрываться в подземных переходах или в подъездах жилых домов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.