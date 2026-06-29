В Уфе ищут женщину, пропавшую после визита в соцучреждение

Жительница Демского района не вернулась домой после посещения соцорганизации.

Сотрудники 10-го отдела полиции управления МВД по Уфе разыскивают без вести пропавшую 65-летнюю Ираиду Викторовну Исаеву из Демского района города. Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, уфимка ушла из дома в декабре 2025 года.

По предварительным данным, после того как она посетила отделение одного из социальных учреждений, домой женщина не вернулась. Известно, что при ней находились мобильный телефон и несколько банковских карт.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ираиды Исаевой, просят немедленно связаться с полицией по телефонам: дежурная часть УМВД России по Уфе (347) 237-19-60, телефон доверия МВД по РБ (347) 279-32-92, дежурная часть МВД по РБ (347) 279-39-02, а также по номерам экстренных служб 02 и 102 для звонков с мобильного.

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