В Башкирии суд арестовал мужчину за поджог объекта сотовой связи

Мужчину в Башкирии арестовали за выполнение задания через мессенджер. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии сотрудники регионального управления ФСБ пресекли деятельность местного жителя 1976 года рождения, подозреваемого в поджоге объекта сотовой связи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о диверсии.

По данным ведомства, фигурант получил через один из мессенджеров инструкции от неизвестного человека, после чего приобрел необходимые приспособления и легковоспламеняющиеся жидкости. Затем он совершил поджог оборудования связи. Несмотря на это, уничтожить объект жителю Башкирии не удалось.

Уголовное дело расследует следственный отдел УФСБ по Республике Башкортостан. Мужчина полностью признал свою вину.

По решению суда его заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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