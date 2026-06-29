В Стерлитамаке работник депо упал с троллейбуса и попал в реанимацию

Сотрудника троллейбусного парка госпитализировали после падения с машины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

На минувшей неделе в Стерлитамаке работник местного троллейбусного депо получил производственную травму.

По информации пресс-службы республиканского минздрава, мужчина рухнул с высоты троллейбуса. С множественными повреждениями его экстренно доставили в одну из городских больниц.

Как пояснили в ведомстве, пострадавший житель Башкирии помещен в отделение реанимации, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

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