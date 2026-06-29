В Башкирии число стобалльников по ЕГЭ достигло 183

ЕГЭ-2026 в Башкирии принес 183 стобалльных результата. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На оперативном совещании в Центре управления республикой глава минпросвещения Башкирии Ильдар Мавлетбердин представил предварительные данные по итогам единого госэкзамена в 2026 году. Он сообщил, что в пятницу и субботу аттестаты вручили 71 тысяче девяти- и одиннадцатиклассников. По его словам, экзаменационный период уже завершен, но 8 и 9 июля назначены резервные дни для пересдачи.

Если не учитывать пересдачи, на текущий момент насчитывается 183 выпускника, набравших сто баллов, а также девять мультибалльников — тех, кто сдал на максимум сразу несколько предметов. В прошлом году эти показатели составляли 159 и пять человек соответственно.

Наиболее высокие результаты зафиксированы по русскому языку: двадцать два участника получили сто баллов, что в два раза больше, чем годом ранее. По профильной математике максимальный балл заработали четырнадцать человек, этот показатель вырос в четыре раза по сравнению с прошлым годом. По физике сто баллов получил шестьдесят один участник, что также вдвое превышает результат 2025 года.

Окончательные цифры, как пообещал министр, будут обнародованы после пересдач в конце июля.

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