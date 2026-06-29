Хабиров покинул оперативку в правительстве Башкирии из-за федерального совещания

Сегодня, 29 июня, по ходу оперативного совещания в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров покинул свое рабочее место. Он сообщил коллегам, что его ждут на заседании федерального оперштаба.

- Уважаемые коллеги, я ухожу сейчас на оперштаб федеральный по ситуации на рынке автомобильного топлива. Андрей Геннадьевич (Назаров – Ред.), вы тогда проведите. Александр Николаевич (Шельдяев, министр промышленности – Ред.), вы со мной, - заявил Радий Хабиров.

Ранее глава региона прокомментировал ажиотаж на АЗС в Башкирии и сообщил о мерах, которые предпринимают власти чтобы его преодолеть.

Далее оперативное совещание в правительстве продолжил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

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