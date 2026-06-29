В Уфе фиктивный брак участника СВО аннулировали через суд

Суд аннулировал запись о браке погибшего в зоне СВО из-за отсутствия совместного проживания. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на нарушение прав своего родственника.

Выяснилось, что в феврале 2024 года, пока ее брат проходил службу в зоне специальной военной операции, он заключил брак с 44-летней уфимкой, однако проверка показала, что супруги не жили вместе и не строили общих планов.

Прокуратура подала в суд иск с требованием признать этот брак недействительным и аннулировать запись о его регистрации. Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства. Исполнение судебного решения остается на контроле прокуратуры.

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