Радий Хабиров: поставки бензина увеличили, но логистика не справляется

В Башкирии сохраняются перебои с топливом из-за проблем с доставкой в районы. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании заявил, что ситуация с топливом остается одной из самых острых для жителей республики. Он отметил, что есть как макроэкономические, так и субъективные причины, влияющие на положение дел.

По его словам, поставки бензина на заправки увеличили, но до конца проблему решить не удалось из-за сбоев в логистике, особенно в небольших районах, где частные предприниматели не могут оперативно закупать топливо, в результате чего некоторые АЗС остаются без бензина.

Хабиров отметил, что не стоит критиковать людей, которые приезжают за бензином с канистрами, а необходимо показывать населению, какие меры принимаются, и таким образом снижать ажиотаж. Он добавил, что надеется на снижение волны спроса, но говорить о полном улучшении ситуации пока рано.

Глава республики призвал ответственные ведомства активнее информировать граждан и контролировать обстановку на топливном рынке.

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