Житель Башкирии незаконно срубил сосен на 370 тысяч рублей

Житель района с помощью бензопилы и «Камаза» вырубил деревья в особо крупном размере. Фото: Яна ЛИСИНА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Абзелиловского района завершила расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Обвинительное заключение уже утверждено, материалы переданы в суд.

По версии следствия, в 2022 году мужчина с помощью бензопилы и манипулятора, установленного на базе автомобиля «Камаз», спилил сосны на территории Бурангуловского участкового лесничества. В результате лесному фонду был причинен ущерб, который превысил 370 тысяч рублей.

Установить предполагаемого виновника удалось благодаря геномной экспертизе. Во время следствия мужчина признал свою вину. Теперь уголовное дело рассмотрит Абзелиловский районный суд.

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