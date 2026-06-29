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НовостиЧто происходит29 июня 2026 6:00

В Уфе ищут слесарей, инженеров и агрономов с окладами от 100 до 250 тысяч рублей

Лидерами по числу открытых вакансий стали УМПО, «Стройдом» и «Уфаводоканал»
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Центр занятости назвал вакансии с зарплатой до 250 тысяч рублей в Уфе.

Центр занятости назвал вакансии с зарплатой до 250 тысяч рублей в Уфе.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Центр занятости Башкирии опубликовал список самых высокооплачиваемых вакансий в Уфе.

Так, слесарь по ремонту паро-газотурбинного оборудования в ООО «Интертехэлектро-Турбомонтаж» на Сельской Богородской, 6 может получать до 250 тысяч рублей. Инженеру-геодезисту в ООО «ДельтаСтройИнжиниринг» на Комсомольской, 1/1 предлагают до 193 тысяч рублей. Агроному высшей квалификации в «Агропарк Урал» на бульваре Ибрагимова, 47 – до 105 тысяч. Заместитель управляющего в АО «ВБРР» на проспекте Октября, 37 может зарабатывать до 103 тысяч рублей. Аналитик в ООО «ТД «Технодизель» на Трамвайной, 2/4 и заведующий отделением в ГКБ Демского района на улице Правды, 19 – до 100 тысяч рублей.

По числу открытых позиций лидируют УМПО (872 места), ООО «Стройдом» (330) и «Уфаводоканал» (182).

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